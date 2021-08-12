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«Интер» предложил € 12 млн за защитника сборной Нидерландов Думфриса

«Интер» предложил € 12 млн за защитника сборной Нидерландов Думфриса
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«Интер» намерен укрепить позицию правого флангового защитника после продажи Ашрафа Хакими в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», нерадзурри сделали предложение по Дензелу Думфрису из ПСВ. В настоящее время стороны ведут переговоры. При этом нидерландский клуб хочет заработать на сделке большую сумму. Отмечается, что Дензел — приоритетная цель «Интера» для усиления правого фланга обороны.

Думфрис защищает цвета ПСВ с 2018 года, а до этого выступал за «Херенвен» и «Спарту». В прошлом сезоне 25-летний игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Этим летом Думфрис ярко выступил в составе сборной Нидерландов на чемпионате Европы — 2020, однако команда вылетела на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв Чехии.

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