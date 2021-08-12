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КДК РФС отменил красную карточку вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии

КДК РФС отменил красную карточку вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отменить красную карточку вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии.

«В соответствии с частью 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьёй в матче Российской Премьер-Лиги по футболу между командами «Рубин» — «Ахмат», который состоялся 8 августа 2021 года: отменить ошибочно применённое удаление, которое получил футболист «Ахмата» Гиорги Шелия», — сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия раскритиковал судейство в матче третьего тура чемпионата России с «Рубином (1:2). Обслуживала встречу судейская бригада под руководством Павла Кукуяна. Вратарь получил красную карточку.

В двух предыдущих турах «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1) и уступил «Сочи» (1:2). «Рубин» в новом сезоне стартовал с двух побед. Казанцы нанесли поражения «Спартаку» (1:0) и «Арсеналу» (3:0). Таким образом, в активе «Ахмата» по итогам трёх туров 3 очка, а у «Рубина» — максимум, 9 очков.

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