Шелия: миллион людей посмотрели и сказали, что это не красная. Двойные стандарты!

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия раскритиковал судейство в матче третьего тура чемпионата России с «Рубином (2:1). Обслуживала матч судейская бригада под руководством Павла Кукуяна.

«Сам Кукуян сказал, что мяч в эпизоде уходит в угловой – это жёлтая карточка. Чётко всё. Ладно, штрафной. Непонятно, почему он идёт смотреть VAR. Миллион людей посмотрели и сказали, что это не красная. Двойные стандарты!

А когда мы забили второй гол чисто, почему он не пошёл смотреть? Мне не понятно. Надо разбираться, потому что так нельзя!», — приводит слова Шелии Спорт Бизнес Online.

В двух предыдущих турах «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1) и уступил «Сочи» (1:2). «Рубин» в новом сезоне стартовал с двух побед. Казанцы нанесли поражения «Спартаку» (1:0) и «Арсеналу» (3:0). Таким образом, в активе «Ахмата» по итогам трёх туров 3 очка, а у «Рубина» — возможный максимум, 9 очков.