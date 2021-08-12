«Атлетик» выступает против сделки Ла Лиги с CVC

Футбольный клуб «Атлетик» опубликовал заявление, связанное с отказом от участия в сделке Ла Лиги с фондом CVC.

«Мы хотим поблагодарить Ла Лигу за проделанную работу. Данное предложение открывает возможности для изучения способов извлечения прибыли из принадлежащих клубам прав с помощью партнерства с иными компаниями. Однако наш клуб не разделяет методы и формулы, использованные для оценки сделки, а также оценку рисков, которые несут все клубы Примеры.



Мы не поддерживаем тот факт, что для заключения такой важной сделки выбрано начало сезона, а также не одобряем изменения правил работы на рынке за 19 дней до его закрытия. Проект, рассчитанный на 50 лет, не должен создаваться и реализовываться в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Исходя из вышесказанного, совет директоров футбольного клуба «Атлетик» единогласно принял решение голосовать против заключения сделки с CVC», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Атлетика».