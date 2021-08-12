«Ракув» на 110-й минуте открыл счёт в матче с «Рубином»

В эти минуты в Казани проходит ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, «Рубин» принимает «Ракув». Гости открыли счёт на 110-й минуте, во втором тайме дополнительного времени.
Владислав Гутковский после прострела с фланга переправил мяч головой в ворота.
За несколько минут до этого казанцы остались в меньшинстве. На 106-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Илья Самошников.
Первая встреча команд закончилась ничьей 0:0. С нынешнего сезона не действует правило гостевого гола, поэтому «Рубину» хватит одного забитого мяча, чтобы перевести игру в серии пенальти.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
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