Защитник «Рубина» Илья Самошников удалён за вторую жёлтую в матче с польским «Ракувом»
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Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников был удалён в матче Лиги конференций за вторую жёлтую карточку в матче с польским «Ракувом».
Главный арбитр встречи венгр Томаш Богнар показал защитнику российской команды вторую жёлтую карточку за подкат против игрока польского клуба.
При этом первую жёлтую карточку венгерский судья дал ошибочно. В борьбе с игроком «Ракува» Илья Самошников сыграл в мяч, без нарушения правил, однако Богнар решил, что россиянин нарушил правила и сделал предупреждение.
Напомним, во 2-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций на «Ак Барс Арене» встречаются казанский «Рубин» и польский «Ракув».
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