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Защитник «Рубина» Илья Самошников удалён за вторую жёлтую в матче с польским «Ракувом»

Защитник «Рубина» Илья Самошников удалён за вторую жёлтую в матче с польским «Ракувом»
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Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников был удалён в матче Лиги конференций за вторую жёлтую карточку в матче с польским «Ракувом».

Главный арбитр встречи венгр Томаш Богнар показал защитнику российской команды вторую жёлтую карточку за подкат против игрока польского клуба.

При этом первую жёлтую карточку венгерский судья дал ошибочно. В борьбе с игроком «Ракува» Илья Самошников сыграл в мяч, без нарушения правил, однако Богнар решил, что россиянин нарушил правила и сделал предупреждение.

Напомним, во 2-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций на «Ак Барс Арене» встречаются казанский «Рубин» и польский «Ракув».

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2021, четверг. 19:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Ракув
Ченстохова, Польша
0:1 Гутковский – 111'
Удаления: Самошников – 106' / нет
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