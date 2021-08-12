Защитник «Рубина» Илья Самошников удалён за вторую жёлтую в матче с польским «Ракувом»

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников был удалён в матче Лиги конференций за вторую жёлтую карточку в матче с польским «Ракувом».

Главный арбитр встречи венгр Томаш Богнар показал защитнику российской команды вторую жёлтую карточку за подкат против игрока польского клуба.

При этом первую жёлтую карточку венгерский судья дал ошибочно. В борьбе с игроком «Ракува» Илья Самошников сыграл в мяч, без нарушения правил, однако Богнар решил, что россиянин нарушил правила и сделал предупреждение.

Напомним, во 2-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций на «Ак Барс Арене» встречаются казанский «Рубин» и польский «Ракув».