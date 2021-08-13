Илья Геркус: тупые эти новые правила с отменой выездного гола
Поделиться
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус высказался против отмены правила выездного гола. В нынешнем сезоне правило, действовавшее с 1965 года, было отменено. Теперь в случае равенства мячей гостевые голы теряют свою ценность.
«Тупые эти новые правила с отменой выездного гола», — написал Геркус в своём «твиттере».
Пост Геркус опубликовал во время ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций «Партизан» — «Сочи». Российский клуб пострадал от отмены правила. Первый матч команд завершился со счётом 1:1, а основное время ответной встречи — со счётом 2:2. Из-за отмены данного правила команды продолжили выяснять отношения в овертайме. В эти минуты идёт второй тайм дополнительного времени, счёт остаётся прежним — 2:2.
Комментарии
- 13 августа 2021
-
00:55
-
00:46
-
00:33
-
00:18
-
00:06
- 12 августа 2021
-
23:53
-
23:46
-
23:42
-
23:39
-
23:31
-
23:24
-
23:20
-
23:17
-
22:47
-
22:36
-
22:34
-
22:34
-
22:10
-
22:08
-
22:01
-
21:50
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
21:06
-
20:50
-
20:50
-
20:41
-
20:34
-
20:28
-
20:09
-
20:05
-
19:56
Партнерский контент