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Илья Геркус: тупые эти новые правила с отменой выездного гола

Илья Геркус: тупые эти новые правила с отменой выездного гола
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус высказался против отмены правила выездного гола. В нынешнем сезоне правило, действовавшее с 1965 года, было отменено. Теперь в случае равенства мячей гостевые голы теряют свою ценность.

«Тупые эти новые правила с отменой выездного гола», — написал Геркус в своём «твиттере».

Пост Геркус опубликовал во время ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций «Партизан» — «Сочи». Российский клуб пострадал от отмены правила. Первый матч команд завершился со счётом 1:1, а основное время ответной встречи — со счётом 2:2. Из-за отмены данного правила команды продолжили выяснять отношения в овертайме. В эти минуты идёт второй тайм дополнительного времени, счёт остаётся прежним — 2:2.

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