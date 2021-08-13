Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА

Россия в рейтинге УЕФА опустилась на 9-е место после неудачного выступления «Рубина» и «Сочи» в Лиге конференций. Россия пропустила вперёд Шотландию, которая теперь занимает 8-е место.

Россия потеряла двух участников еврокубков, борьбу продолжат три команды («Зенит», «Локомотив» и «Спартак»). Шотландия из пяти команд, участвующих в еврокубках, лишилась лишь одной.

Уже в ближайшее время Россия может опуститься на 10-е место. В настоящее время отрыв от Австрии составляет менее 0,3. При этом австрийцы сохраняют представительство в виде четырёх из пяти клубов. Вообще, в топ-10 рейтинга Россия — единственная страна, которая потеряла уже двух представителей в еврокубках.

Напомним, «Рубин» и «Сочи» не смогли преодолеть третий квалификационный раунд Лиги конференций. Казанцы по сумме двух матчей уступили польскому «Ракуву», а сочинцы — сербскому «Партизану».