Федотов — о матче с «Партизаном»: «Сочи» был ближе и имел два стопроцентных момента

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему команда проиграла «Партизану» в Лиге конференций.

«Я бы отметил футбольную атмосферу на стадионе. По чему мы так сильно скучаем — поддержка зрителей. Нам она тоже была необходима. Думаю, что команды показали хороший, остроатакующий футбол с равными шансами. Инициатива переходила от одних к другим, мы вели два раза в счёте. Потеря концентрации при стандарте не позволила нам пройти в следующий раунд соревнований. Ну и если брать дополнительное время, мы были ближе и имели два стопроцентных момента. Нужно отдать должное сопернику, который спас свои ворота от неминуемых голов.



Мы увидели боеспособный Партизан, о чём и знали. Флагман сербского футбола. Команда укомплектована качественными футболистами и они являются испытанным кубковым бойцом. Что касается пропущенного мяча, стандартное положение — угловой, и мяч пролетел там, где должны были стоять игроки. До конца я момент ещё не видел.



Дуганджич получил травму, мышечную, поэтому его не было в заявке на эту игру. Как объяснить то, что вели и упустили возможность на выход в следующий этап? Повторюсь, надо отдать должное сопернику. Они делали всё возможное, чтобы избежать поражения. Плюс, поддержка трибун. Да и в моменте с пропущенными голами не хватило концентрации. В таком объёме, как нужно тренировать серию пенальти — мы не отрабатывали на тренировках. Пробили по разу и этим ограничились», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата».

Первый матч завершился со счётом 1:1. Ответный матч 3-го квалификационного раунда проходил на стадионе «Партизан» в Белграде и завершился победой «Партизана» (2:2, 4:2 — по пенальти).