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Б. Игнатьев: надо относиться к вылету «Рубина» и «Сочи» не как к позору, а как к данности

Б. Игнатьев: надо относиться к вылету «Рубина» и «Сочи» не как к позору, а как к данности
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал вылет российских клубов из Лиги конференций. Напомним, «Рубин» не смог преодолеть третий квалификационный раунд турнира, уступив польскому «Ракуву» (0:1, ДВ), а «Сочи» по пенальти проиграл «Партизану» (2:2, 2:4 — по пенальти).

«К этим поражениям болельщикам надо относиться не как к позору, а как к данности. Реакции всё равно никакой нет. Она может быть на локальном уровне: с тренера спрашивают, с игроками идёт разговор. Но в целом наш футбол катится. Нельзя реагировать на это, как в каком-нибудь Люксембурге. Никаких изменений я не вижу, даже разговоров о них.

Нельзя говорить о недооценке соперников и турнира. Они готовятся, у них есть задача. Наши команды просто неконкурентоспособны. Тут дело в смене ритма. То же самое, когда едешь на «Москвиче», а тебя сажают за «Мерседес», где нужно адаптироваться.

Лига чемпионов — не наш уровень, Лига Европы — не наш уровень, теперь спустились ещё на одну ступень, но и здесь нам не хватает возможностей. Их нужно формировать на внутреннем рынке, под нас никто турниры не будет придумывать», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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