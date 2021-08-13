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Понсе: «Бенфика» преподала «Спартаку» урок. Жаль, что мы не сыграем в Лиге чемпионов

Понсе: «Бенфика» преподала «Спартаку» урок. Жаль, что мы не сыграем в Лиге чемпионов
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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал вылет команды из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Бенфикой» (0:2, 0:2).

«Изначально было понятно, что эта команда не просто умеет играть в футбол, а делает это на очень высоком уровне. И, чтобы показать в матче с ней достойный результат, нужно было биться как в последний раз. Мы старались, никто не сдавался раньше времени. Но итог получился грустный. Можно сказать, португальцы преподали нам футбольный урок. В этом турнире очень и очень высокие требования.

Я могу пожелать лиссабонцам как минимум выйти из группы, потому что они показывают хороший футбол. Очень жаль, что нам в этом году сыграть там не суждено», — приводит слова Понсе пресс-служба «Спартака».

«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов. Кажется, «Бенфика» даже не напрягалась «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов. Кажется, «Бенфика» даже не напрягалась
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