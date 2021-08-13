Понсе: «Бенфика» преподала «Спартаку» урок. Жаль, что мы не сыграем в Лиге чемпионов

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал вылет команды из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Бенфикой» (0:2, 0:2).
«Изначально было понятно, что эта команда не просто умеет играть в футбол, а делает это на очень высоком уровне. И, чтобы показать в матче с ней достойный результат, нужно было биться как в последний раз. Мы старались, никто не сдавался раньше времени. Но итог получился грустный. Можно сказать, португальцы преподали нам футбольный урок. В этом турнире очень и очень высокие требования.
Я могу пожелать лиссабонцам как минимум выйти из группы, потому что они показывают хороший футбол. Очень жаль, что нам в этом году сыграть там не суждено», — приводит слова Понсе пресс-служба «Спартака».
- 13 августа 2021
-
13:06
-
13:04
-
12:55
-
12:24
-
12:15
-
12:11
-
12:08
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:38
-
11:24
-
11:17
-
11:16
-
11:11
-
11:05
-
10:50
-
10:41
-
10:23
-
10:20
-
10:14
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
09:48
-
09:32
-
09:21
-
08:47
-
08:30
-
08:04
-
07:07
-
06:46
-
06:22
-
06:00
-
05:39