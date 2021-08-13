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«Рубин» исключил Джордже Деспотовича из заявки в РПЛ

«Рубин» исключил Джордже Деспотовича из заявки в РПЛ
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович исключён из заявки команды на чемпионат России, следует из информации на сайте Российской Премьер-Лиги. Причины пока неизвестны.

Напомним, после вылета «Рубина» из Лиги конференций по итогам ответного матча 3-го квалификационного раунда с польским «Ракувом» (0:1 ДВ) Деспотович, пропускавший встречу из-за травмы, подвергся критике в соцсетях. Пользователь «Инстаграма» издевательски обратился к форварду, написав следующее: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?» Футболист ответил на английском языке: «С твоей мамой».

Матч «Рубин» — «Ракув» прошёл накануне, 12 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Основное время матча завершилось со счётом 0:0. На 106-й минуте хозяева остались в меньшинстве, а спустя четыре минуты гости вышли вперёд. «Рубин» мог сравнять счёт, но на последних минутах не реализовал пенальти.

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