«Краснодар» близок к подписанию полузащитника владимирского «Торпедо»

Полузащитник владимирского «Торпедо» Никита Кривцов близок к переходу в «Краснодар». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к краснодарскому клубу. Стороны близки с согласованию деталей сделки.
Кривцов перешёл в «Торпедо» в 2020 году, а до этого выступал за «Муром» и «Сокол». В прошлом сезоне 18-летний хавбек принял участие в 15 матчах Профессиональной футбольной лиги, в которых забил четыре гола и получил пять жёлтых карточек. Также, играя в аренде за «Томь», провёл девять встреч в Футбольной национальной лиге, забил два мяча и получил три «горчичника».
«Краснодар» после трёх туров занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав три очка. 15 августа «быки» сыграют с тульским «Арсеналом». Матч пройдёт в Краснодаре. Начало — в 20:00 мск.
- 13 августа 2021
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