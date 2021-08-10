Ткаченко: «Краснодар» не продал бы Сафонова в «Брайтон» даже за € 50 млн

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко назвал российских игроков, которым по силам играть в английской Премьер-лиге.

«Может уехать Бакаев – за счёт скорости, дриблинга. Может уехать Дивеев. Сафонов и «Брайтон»? Это не утка, хорошо знаю главного скаута «Брайтона». Сафонов подходит по своим качествам для этого клуба. Но Матвей в «Брайтоне» — это невозможно! «Краснодар» не продаст его никогда. Сафонов для них символ. Они могут дрогнуть, только если это будет какой-то топ-клуб. Если «Брайтон» даст 50 млн евро за Сафонова, клуб его не продаст. Могу поспорить», — сказал Ткаченко в подкасте «Хаит и Телингатер».

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