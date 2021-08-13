Отец Влашича: первое и главное для Николы — уйти из ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, заявил, что футболисту стоит покинуть московский клуб.
«Трудно об этом говорить. Есть разные варианты развития событий. У каждого клуба есть несколько кандидатов для подписания, они не будут зацикливаться на одном игроке. 31 августа закрывается трансферное окно, и всё может случиться.
На самом деле, коронавирус внёс новые правила. Скажем, в среднем всё упало в цене на 10-15 млн, это я говорю о стоимости трансферов. Снизилось и общее количество переходов.
Переговоры не затормозились, просто таков сам процесс. Существуют спрос и предложения из разных клубов — это классическая торговля, здесь не так много философии. Затем согласовываются нюансы.
Что касается Николы, то первое и главное — уйти из ЦСКА. Однозначно, он хочет уйти из ЦСКА и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы всё ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что случится», — цитирует Влашича net.hr.
- 13 августа 2021
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