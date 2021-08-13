«Валенсия» — «Хетафе»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги
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Сегодня, 13 августа, состоится матч «Валенсия» — «Хетафе». Первый матч в рамках Примеры в сезоне-2021/2022 пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
«Валенсия»: Мамардашвили, Коррея, Паулиста, Санмартин, Гонсалес, Гомес, Солер, Гайя, Альдерете, Черышев, Васс.
«Хетафе»: Сория, Ортега, Альмада, Митрович, Суарес, Мирамонтес, Аленья, Арамбарри, Максимович, Рамирес, Унал.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в прошлом сезоне футбольный клуб «Валенсия» занял 13-е место в чемпионате Испании, набрав 43 очка. Футбольный клуб «Хетафе» в минувшем сезоне занял 15-е место с 38 очками.
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