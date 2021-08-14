Дзаппакоста из «Челси» может перейти в «Аталанту»
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Итальянский защитник Давиде Дзаппакоста в летнее трансферное окно может перейти из «Челси» в «Аталанту». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, футболист не входит в планы главного тренера команды Томаса Тухеля.
В прошедшем сезоне чемпионата Италии Дзаппакоста, выступая на правах аренды в «Дженоа», провёл 25 матчей (23 в основе), забил четыре гола, отдал две результативные передачи и получил три жёлтые карточки. По итогам завершившегося чемпионата клуб «Дженоа» с 42 очками занял 11 место в Серии А.
Также Дзаппакоста выступал за «Рому», «Челси», «Торино», «Аталанту», «Авеллино» и «Ислоа Лири». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.
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