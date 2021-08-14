Бородюк: «Торпедо» полностью переиграло «СКА-Хабаровск» по моментам и по качеству футбола

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском». Встреча, проходившая в Хабаровске, закончилась со счётом 1:0.

«Мы сегодня полностью переиграли «СКА-Хабаровск»: и по моментам, и по качеству футбола. Я очень горжусь своими футболистами, которые играли и которые находились в запасе, всем тренерским и медицинским штабом.

Мы – единое целое. И такой профессиональный подход, какой был сегодня, приносит результат. А так, «СКА-Хабаровск» — хорошая команда, желаю ей удачи.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали сегодня поддержать команду, проделали такой длинный путь. Это, конечно, имеет большое значение для команды», — приводит слова Бородюка пресс-служба автозаводцев.