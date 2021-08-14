Сергей Юран извинился перед болельщиками за поражение в матче с «Торпедо»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал результат матча 6-го тура ФНЛ с «Торпедо» (0:1).



«Обидно, конечно, чего скрывать. В первую очередь перед болельщиками хотел извиниться. Спасибо им за то, что пришли на футбол поддержать команду. Наверное, возьму на себя это поражение. Да, мы хотели. Да, мы понимали значимость этого матча. И, наверное, был перенастрой. Немножко я перетянул гаечки в том плане, что подчёркивал ответственность на протяжении недели перед игрой. И это прослеживается в том плане, что была зажатость, какая-то робость. Не было раскованности у команды, у игроков.



Что здесь говорить? Плохо играли. Моментами проскальзывало то, что хотелось видеть. На тренировках наигрывали, но как только прозвучал свисток, всё куда-то делось, появилась зажатость, середину проиграли, да и впереди не создавали ничего. Так моментами могли выжать, там у Фомина был в концовке. Но красная карточка… Считаю, она была не правильной со стороны игрока. В центре соперник принимает мяч, а он играл на грани фола. После этого было уже тяжелее вытащить игру, но могли вытащить. В целом – нечего скрывать – плохо играли. Вот эта зажатость дала о себе знать. Конечно, обидно. Хотелось победить, дома играем. Но ничего, сейчас проанализируем, у нас ещё три домашних матча и права на ошибку нет. В том плане, что мы не имеем права терять очки, это даже не обсуждается. Поэтому пообщаемся, разберём, заострим внимание и пойдём дальше. Начало чемпионата, в принципе, только. Всё впереди», — приводит слова Юрана пресс-служба хабаровского клуба.