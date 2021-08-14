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Куман: Пике, Бускетс и Альба хотят помочь клубу. Это показывает, что «Барселона» – их дом

Куман: Пике, Бускетс и Альба хотят помочь клубу. Это показывает, что «Барселона» – их дом
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поблагодарил футболистов, согласившихся на снижение зарплаты ради регистрации новых футболистов.

«Мы прекрасно знаем об экономической ситуации в «Барселоне», клубу нужна всяческая помощь. Нужно отметить позицию Пике, Серхи Роберто, Бускетса, Альбы. Все они играют здесь много лет и хотят помочь клубу исправить экономическую ситуацию. Это важно и показывает, что для них «Барса» – это дом», – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Ранее «Барселона» заявила, что официально зарегистрировала Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная для участия в матчах чемпионата. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.

«Барселона» отдельно поблагодарила защитника Жерара Пике, который пошёл на существенное снижение зарплаты, чтобы клуб получил возможность заявлять футболистов. Также сине-гранатовые продолжают вести активные переговоры с Жорди Альбой и Серхио Бускетсом по поводу оптимизации контрактов. Оба игрока готовы к дальнейшему сотрудничеству.

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