«Норвич» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Поделиться
Сегодня, 14 августа, состоится матч между «Норвичем» и «Ливерпулем». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Ричард Уэст. Резервный рефери — Грэм Скотт.
«Ливерпуль» в 38 матчах английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 набрал 69 очков и занял третье место в турнирной таблице, что позволило ему выйти в Лигу чемпионов. «Норвич» в прошлом сезоне занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.
Комментарии
- 14 августа 2021
-
17:59
-
17:59
-
17:41
-
17:39
-
17:35
-
17:25
-
17:24
-
17:24
-
17:10
-
17:07
-
17:00
-
16:49
-
16:31
-
16:22
-
16:19
-
16:10
-
16:05
-
15:56
-
15:44
-
15:39
-
15:36
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:07
-
15:05
-
14:44
-
14:43
-
14:34
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:20
-
14:10
-
14:00
Партнерский контент