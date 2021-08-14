Шалимов: у «Спартака» не очень хорошая ситуация, соперник выйдет максимально настроенным

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Команда на предпоследнем месте. Понятно, что там разница в одно очко. Задача была, чтобы игроки встрепенулись, приехали более уверенными и сконцентрированными. Нужно, чтобы обстановка не давила на них до игры. Работали над этим. Было всего три тренировки. Одна полноценная была. Потом предыгровая. В плане тактики было сложно что-то наиграть. Команда в нормальном психологическом состоянии. Сегодня посмотрим, как пойдёт игра.



У «Спартака» не очень хорошая ситуация по результатам. Для нас это не очень хорошо. Сегодня они выйдут максимально настроенными. Нас ждёт серьёзная битва. То, что было три дня, не значит, что мы будем играть от соперника.Станем обороняться и атаковать. Вопрос только во времени, сколько мы будем атаковать и обороняться. Это зависит от соперника. Есть мысли о том, в какую схему будет играть команда, но всё впереди», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».