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Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов

Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов
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Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

Фото: Эдгар Брещанов

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в «телеге» его восхвалять», — написано на одном баннере.

«Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — написано на другом.

Также с фанатской трибуны несутся оскорбительные скандирования в адрес команды и руководства клуба.

Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Урал» в трёх турах набрал лишь одно очко, после чего было принято решение об увольнении с поста главного тренера Юрия Матвеева. Его сменил Игорь Шалимов. «Спартак» в трёх турах набрал три очка, в настоящее время москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.

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