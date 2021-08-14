Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов

Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
Фото: Эдгар Брещанов
«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в «телеге» его восхвалять», — написано на одном баннере.
«Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — написано на другом.
Также с фанатской трибуны несутся оскорбительные скандирования в адрес команды и руководства клуба.
Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Урал» в трёх турах набрал лишь одно очко, после чего было принято решение об увольнении с поста главного тренера Юрия Матвеева. Его сменил Игорь Шалимов. «Спартак» в трёх турах набрал три очка, в настоящее время москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.
- 14 августа 2021
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