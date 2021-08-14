Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов

Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

Фото: Эдгар Брещанов

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в «телеге» его восхвалять», — написано на одном баннере.

«Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — написано на другом.



Также с фанатской трибуны несутся оскорбительные скандирования в адрес команды и руководства клуба.



Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. «Урал» в трёх турах набрал лишь одно очко, после чего было принято решение об увольнении с поста главного тренера Юрия Матвеева. Его сменил Игорь Шалимов. «Спартак» в трёх турах набрал три очка, в настоящее время москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.