«Челси» забил 50-й гол в АПЛ прямым ударом со штрафного. Больше только у «МЮ»

Сегодня, 14 августа, проходит 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, в котором «Челси» на своём поле принимает «Кристал Пэлас».

На 27-й минуте встречи главный арбитр зафиксировал нарушение вблизи штрафной гостей. К мячу подошёл Маркос Алонсо и неотразимо пробил обводящим ударом в ближнюю девятку — 1:0. Таким образом, испанец забил 50-й мяч в истории «Челси» прямым ударом со штрафного в рамках английской Премьер-лиги, что является вторым показателем среди всех команд.

Видео гола Маркоса Алонсо

На первом месте располагается «Манчестер Юнайтед», игроки которого поражали ворота соперников аж 64 раза прямым ударом со штрафного.

После первого тайма «Челси» лидирует со счётом 2:0. Помимо Маркоса Алонсо, в составе хозяев также отличился американец Кристиан Пулишич.