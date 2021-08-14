«Уотфорд» обыграл «Астон Виллу» в первом матче после возвращения в АПЛ

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» обыграл «Астон Виллу». Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась со счётом 3:2.

На 10-й минуте счёт открыл форвард хозяев Эммануэль Деннис. Исмаила Сарр с правого фланга прострелил в центр штрафной, откуда Деннис с двух попыток переправил мяч в ворота.

В концовке первого тайма Сарр забил второй гол «Уотфорда». В атаке с ходу Сарр получил передачу на правом краю штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от ноги Тайрона Мингза залетел в ворота.

На 67-й минуте «шмели» довели счёт до разгромного. Кучо Эрнандес получил передачу на правом краю штрафной, чуть ушёл в центр и закрутил мяч в дальний угол ворот.

Спустя три минуты Джон Макгинн отыграл один мяч. Прошла передача в центр штрафной, откуда Макгинн ударом с ходу направил мяч в сетку ворот.

В добавленное время Дэнни Ингс реализовал пенальти.

В прошлом сезоне «Уотфорд» выступал в Чемпионшипе. «Вилла» заняла 11-е место в АПЛ.