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«Уотфорд» обыграл «Астон Виллу» в первом матче после возвращения в АПЛ

«Уотфорд» обыграл «Астон Виллу» в первом матче после возвращения в АПЛ
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В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» обыграл «Астон Виллу». Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась со счётом 3:2.

На 10-й минуте счёт открыл форвард хозяев Эммануэль Деннис. Исмаила Сарр с правого фланга прострелил в центр штрафной, откуда Деннис с двух попыток переправил мяч в ворота.

В концовке первого тайма Сарр забил второй гол «Уотфорда». В атаке с ходу Сарр получил передачу на правом краю штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от ноги Тайрона Мингза залетел в ворота.

На 67-й минуте «шмели» довели счёт до разгромного. Кучо Эрнандес получил передачу на правом краю штрафной, чуть ушёл в центр и закрутил мяч в дальний угол ворот.

Спустя три минуты Джон Макгинн отыграл один мяч. Прошла передача в центр штрафной, откуда Макгинн ударом с ходу направил мяч в сетку ворот.

В добавленное время Дэнни Ингс реализовал пенальти.

В прошлом сезоне «Уотфорд» выступал в Чемпионшипе. «Вилла» заняла 11-е место в АПЛ.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
14 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
3 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Деннис – 10'   2:0 Сарр – 42'   3:0 Эрнандес – 67'   3:1 Макгинн – 70'   3:2 Ингс – 90+7' (пен)
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