Макаров — в стартовом составе «Динамо» на матч с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Богосавац, Нижич, Быстров, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

Запасные: Мелихов, Уциев, Х. Кадыров, Коновалов, Карапузов, Адуев, Янку, А. Кадыров, Архипов, Альсултанов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров, Захарян, Шиманьски, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Игбун, Грулёв, Н'Жье, Гладышев.

«Динамо» стартовало с трёх побед подряд. Благодаря этому результату москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице, уступая «Рубину» и «Зениту» лишь по дополнительным показателям.



«Ахмат» на старте нового сезона обыграл «Крылья Советов» (2:1), а затем уступил «Сочи» (1:2) и «Рубину» (1:2). Грозненцы занимают 9-е место в турнирной таблице.