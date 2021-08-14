Макаров — в стартовом составе «Динамо» на матч с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Богосавац, Нижич, Быстров, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.
Запасные: Мелихов, Уциев, Х. Кадыров, Коновалов, Карапузов, Адуев, Янку, А. Кадыров, Архипов, Альсултанов.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров, Захарян, Шиманьски, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Галкин, Игбун, Грулёв, Н'Жье, Гладышев.
«Динамо» стартовало с трёх побед подряд. Благодаря этому результату москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице, уступая «Рубину» и «Зениту» лишь по дополнительным показателям.
«Ахмат» на старте нового сезона обыграл «Крылья Советов» (2:1), а затем уступил «Сочи» (1:2) и «Рубину» (1:2). Грозненцы занимают 9-е место в турнирной таблице.
- 14 августа 2021
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