Руй Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (1:0).

«Сегодня одержали непростую, но заслуженную победу. Много моментов было в первом тайме, но мы забили только один гол, хотя могли забивать больше. Во втором тайме начала накапливаться усталость, не было свежести, но важно было набрать три очка. Игра была сложной, потому что мы провели четыре матча за 11 дней, плюс было два перелёта.



Мы отдали мяч «Уралу» и забили всего один гол самой слабой команде лиги? Я согласен, что мы отдали инициативу сопернику, но задачи такой у нас не было. В футболе такое случается, это зависит от многих факторов. Да, был ряд поражений, тут забили первыми, второй забить не смогли — и команда подсознательно захотела удержать счёт и не пропустить. Если бы мы были свежими физически и психологически, то ход игры был бы другой. Сегодня было важно завоевать три очка, несмотря на эту усталость. Сейчас впереди у нас неделя на подготовку», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.