Витория объяснил выбор стартового состава «Спартака» на матч с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему в стартовом составе команды на матч с «Уралом» (1:0) не вышли несколько игроков основы.
«Согласен, что Умяров играл до этого хорошо, но сегодня мы играли в три центральных защитника: Рассказов играл правого центрального, Бакаев обеспечивал ширину и глубину атаки, поэтому в центре сделали ставку на игроков, способных быстро переходить из обороны в атаку и наоборот — Зобнин и Крал. Умяров — больше для уравновешивания, солидности в обороне. У нас было несколько очень хороших атак в первом тайме, задачу в центре поля мы выполнили.
Ставка в атаке сегодня была сделана на скорость: Понсе, Ларссона и Ломовицкого. Пока ребята были свежими, то было много атак, но, возможно, сказалось волнение — нужно было больше забивать. Замены не помогают усилить игру «Спартака»? Никогда нельзя сказать, как сыграет замена, но всем, кто выходит на поле, я полностью доверяю. В разные дни и по-разному получается, но не забывайте — у нас было четыре матча за 11 дней, два больших перелёта — это непросто. К тому же это и психологическая ответственность. Сегодня важно было набрать три очка», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 14 августа 2021
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