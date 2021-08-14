Витория высказался об игре лидеров «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал игру лидеров красно-белых в нынешнем сезоне.
«Понсе сыграл только в прошлом матче и сегодня, нам была необходима скорость. Соболев тоже сыграл дважды, а гарантии, что он или кто-то ещё будет играть постоянно в основе, нет ни у кого. И стратегия у нас на каждый матч может быть разная. Посмотрите, Айртон, Жиго, Рассказов — они отыграли все матчи и они уже на грани усталости.
У Джордана сегодня что-то получилось, что-то нет. Да, он не воспользовался моментами, должен был забивать. Но в прошлом сезоне «Спартак» играл один раз в неделю, а сейчас — через два дня на третий. Это совсем другое, дело даже не в физической, а психологической усталости. В той же «Бенфике» дали отдохнуть семи игрокам перед ответной игрой с нами — это нормальная ситуация для всех клубов. Перед «Арсеналом» на подготовку у нас будет больше времени», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 14 августа 2021
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