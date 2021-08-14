Болельщики вывесили баннер Соболеву, Джикия беседовал с фанатами. Фото победы «Спартака»

14 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» на своём поле принимал «Урал» в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогали ему ассистенты Андрей Образко (Ставрополь) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Кирилл Силантьев из Самары. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об общении с болельщиками после матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
«Мы подошли к болельщикам после игры, как обычно это бывает. Поблагодарили фанатов, а они — нас. Ничего сверхъестественного не было. Всё как обычно в каждой игре», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 14 августа 2021
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