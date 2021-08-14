Экс-защитник «Динамо» Рауш подписал контракт с клубом второй Бундеслиги

Бывший защитник «Динамо» Константин Рауш стал игроком «Нюрнберга», выступающего во второй Бундеслиге, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Ранее 31-летний футболист проводил тренировки с клубом «Арминия». Футболист принял участие в товарищеской встрече со «Штутгартом», которая состоялась 23 июля. «Арминия» проиграла со счётом 2:5.
«Динамо» объявило об уходе Рауша в декабре 2020 года. У защитника закончился срок действия трудового договора. С того момента он больше нигде не играл. Рауш присоединился к «Динамо» 21 января 2018 года. За четыре сезона Константин принял участие в 48 матчах, забил два гола и отдал восемь голевых передач.
До этого Рауш играл в немецком «Кёльне». Константин также выступал за клубы немецкой Бундеслиги «Ганновер», «Штутгарт» и «Дармштадт».
- 14 августа 2021
-
23:55
-
23:47
-
23:30
-
23:21
-
23:14
-
22:53
-
22:46
-
22:27
-
22:22
-
22:15
-
22:09
-
22:04
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:42
-
21:33
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:16
-
21:09
-
21:08
-
21:03
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:24
-
20:23
-
20:20
-
20:19