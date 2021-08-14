Талалаев: скоро будет 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова. Поэтому ребята убивались

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от победы в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).



«Победы даются очень большой ценой. После «Крыльев» у нас два игрока не смогли продолжить. Это Швец и Гудиев. Сегодня травмы у Богосаваца и Быстрова. Эти потери заставят нас что-то менять. Я поблагодарил ребят за первый тайм и за самоотдачу. Это наша последняя домашняя игра. 23-го числа исполняется 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова, который основал наш клуб. Поэтому ребята убивались. В каждом эпизоде отдавали всё и даже больше.



Поздравляю болельщиков, потому что сюда мы вернёмся только 26-го числа на домашний матч. Это достойная победа, но «Динамо» — самая играющая команда на сегодняшний день. Покупка крайнего защитника? Вопрос к руководителям клуба. Спортивный и генеральный директора занимаются вопросами комплектования команды.



Мы пропустили ненужный гол. Я сказал ребятам и потом повторю, что в первые 15 минут после перерыва команда пропускает уже четвёртый гол. Мы пробуем успокаивать футболистов, рычать в перерыве на них, давать методические указания. Пробуем перестановки, замены. Всё равно выходим и пропускаем. Не просто так говорят, что 2:0 — это самый неприятный счёт. Он успокаивает, а потом заставляет играть в электрическую игру», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

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