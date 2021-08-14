«Ахмат» обыграл московское «Динамо»

В матче 4-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» переиграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1.

На 35-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин. Уткин со штрафного пробил в верхний угол, не допрыгнул к мячу вратарь. На 38-й минуте футболисты «Ахмата» забили второй мяч. Владислав Карапузов получил мяч в середине штрафной после флангового прострела и пробил в ближний угол. Мяч попал в штангу, затем в спину голкипера и оказался в сетке. На 48-й минуте Себастьян Шиманьски отыграл один мяч, ему ассистировал Дмитрий Скопинцев.

«Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Ахмат» (6) — на девятом месте.

«Динамо» стартовало с трёх побед подряд. «Ахмат» на старте нового сезона обыграл «Крылья Советов» (2:1), а затем уступил «Сочи» (1:2) и «Рубину» (1:2).