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«Ахмат» обыграл московское «Динамо»

«Ахмат» обыграл московское «Динамо»
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В матче 4-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» переиграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1.

На 35-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин. Уткин со штрафного пробил в верхний угол, не допрыгнул к мячу вратарь. На 38-й минуте футболисты «Ахмата» забили второй мяч. Владислав Карапузов получил мяч в середине штрафной после флангового прострела и пробил в ближний угол. Мяч попал в штангу, затем в спину голкипера и оказался в сетке. На 48-й минуте Себастьян Шиманьски отыграл один мяч, ему ассистировал Дмитрий Скопинцев.

«Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Ахмат» (6) — на девятом месте.

«Динамо» стартовало с трёх побед подряд. «Ахмат» на старте нового сезона обыграл «Крылья Советов» (2:1), а затем уступил «Сочи» (1:2) и «Рубину» (1:2).

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
14 августа 2021, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Уткин – 35'   2:0 Шунин – 38' (автогол)   2:1 Шиманьски – 48'
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