Почеттино отреагировал на то, что фанаты «ПСЖ» освистали Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался об игре форварда парижан Килиана Мбаппе в матче 2-го тура Лиги 1 со «Страсбургом». Встреча закончилась победой парижан со счётом 4:2, Мбаппе стал автором одного из мячей.

Перед матчем Килиана освистали фанаты. Это произошло на фоне слухов о желании игрока уйти из «ПСЖ».

«Я думаю, что Килиан сосредоточен на том, что должен делать. Он провёл очень хороший матч. Я доволен тем, как он сыграл, ему нужно продолжать в том же духе.

Здорово, что вернулись наши болельщики на стадион, нам их не хватало более 1,5 года. Футбол совершенно другой со зрителями. Но я не слышал, что они свистели Мбаппе», — цитирует Почеттино RMCSPort.

«ПСЖ» стартовал в Лиге 1 с двух побед.