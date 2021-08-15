Почеттино отреагировал на то, что фанаты «ПСЖ» освистали Мбаппе
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался об игре форварда парижан Килиана Мбаппе в матче 2-го тура Лиги 1 со «Страсбургом». Встреча закончилась победой парижан со счётом 4:2, Мбаппе стал автором одного из мячей.
Перед матчем Килиана освистали фанаты. Это произошло на фоне слухов о желании игрока уйти из «ПСЖ».
«Я думаю, что Килиан сосредоточен на том, что должен делать. Он провёл очень хороший матч. Я доволен тем, как он сыграл, ему нужно продолжать в том же духе.
Здорово, что вернулись наши болельщики на стадион, нам их не хватало более 1,5 года. Футбол совершенно другой со зрителями. Но я не слышал, что они свистели Мбаппе», — цитирует Почеттино RMCSPort.
«ПСЖ» стартовал в Лиге 1 с двух побед.
Новость по темеФанаты «ПСЖ» освистали Мбаппе перед матчем со «Страсбургом»
Комментарии
- 15 августа 2021
-
10:44
-
10:34
-
10:12
-
10:05
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:26
-
08:54
-
07:57
-
07:40
-
07:20
-
07:01
-
06:44
-
06:30
-
06:21
-
06:06
-
05:52
-
05:41
-
05:22
-
04:16
-
03:52
-
03:18
-
02:58
-
02:36
-
02:18
-
01:54
-
01:37
-
01:18
-
00:51
-
00:34
-
00:19
-
00:16
Партнерский контент