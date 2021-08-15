«Ливерпуль» осудил гомофобные кричалки болельщиков в адрес хавбека «Норвича» Гилмора

«Ливерпуль» выступил с заявлением, в котором осудил поведение болельщиков в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (3:0).



Во время встречи фанаты мерсисайдского клуба скандировали гомофобные кричалки в адрес полузащитника «Норвича» Билли Гилмора, права на которого принадлежат «Челси».



«Гомофобные кричалки оскорбительны и неприемлемы — это сообщение мы повторяли неоднократно. Мы призываем болельщиков не забывать об инклюзивных ценностях клуба и воздерживаться от подобных кричалок в будущем», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Ливерпуля» в «Твиттере».



«Ливерпуль» в 38 матчах английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 набрал 69 очков и занял третье место в турнирной таблице, что позволило ему выйти в Лигу чемпионов. «Норвич» в прошлом сезоне занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.

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