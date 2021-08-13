«Ливерпуль» продлил контракт с Вирджилом ван Дейком
Поделиться
«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Вирджилом ван Дейком.
Новое соглашение мерсисайдцев с 30-летним нидерландским защитником рассчитано на четыре года — до окончания сезона-2024/2025.
Ван Дейк начинал карьеру на родине, в «Гронингене», после чего выступал за «Селтик» и «Саутгемптон». В январе 2018 года перебрался в «Ливерпуль». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. С красными Вирджил выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, стал чемпионом Англии и победителем клубного чемпионата мира. В сборную Нидерландов вызывается с 2015 года. Является капитаном национальной команды.
Напомним, в октябре прошлого сезона ван Дейк получил травму связок колена и пропустил большую часть сезона-2020/2021.
Комментарии
- 13 августа 2021
-
13:06
-
13:04
-
12:55
-
12:24
-
12:15
-
12:11
-
12:08
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:38
-
11:24
-
11:17
-
11:16
-
11:11
-
11:05
-
10:50
-
10:41
-
10:23
-
10:20
-
10:14
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
09:48
-
09:32
-
09:21
-
08:47
-
08:30
-
08:04
-
07:07
-
06:46
-
06:22
-
06:00
-
05:39
Партнерский контент