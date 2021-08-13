«Ливерпуль» продлил контракт с Вирджилом ван Дейком

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Вирджилом ван Дейком.



Новое соглашение мерсисайдцев с 30-летним нидерландским защитником рассчитано на четыре года — до окончания сезона-2024/2025.



Ван Дейк начинал карьеру на родине, в «Гронингене», после чего выступал за «Селтик» и «Саутгемптон». В январе 2018 года перебрался в «Ливерпуль». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. С красными Вирджил выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, стал чемпионом Англии и победителем клубного чемпионата мира. В сборную Нидерландов вызывается с 2015 года. Является капитаном национальной команды.



Напомним, в октябре прошлого сезона ван Дейк получил травму связок колена и пропустил большую часть сезона-2020/2021.

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