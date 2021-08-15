Гендиректор «Сочи» назвал трансфер Клаудиньо в «Зенит» бизнес-моделью

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего Клаудиньо в «Зенит».

«Сейчас футбол достаточно скоростной, требует много движения, важна быстрота принятия решений, высокий интеллект. Те игроки, которых пытаются привезти клубы, к примеру Клаудиньо в «Зените», молодой, чемпион Олимпиады и у него интеллектуальная позиция. Это очень хорошее приобретение. Вопрос в том, как он быстро адаптируется. Думаю, Малком ему в этом поможет. Не должно быть проблем с этим. У любого легионера адаптация имеет большое значение. Клаудиньо – это хорошая замена Дриусси. Тем более, такие молодые игроки должны показывать уровень, и наши русские ребята будут видеть те качества, которые захотят перенять. Этот трансфер ещё и бизнес-модель. Одно дело привезти игрока, которого потом не продать, а тут молодой и перспективный игрок за 12 миллионов.



Наш клуб на сегодняшний момент подписал Родриго, для адаптации ему помогает Жоаозиньо. Он хороший, молодой игрок. Повторюсь, не столько важно откуда игрок, мы смотрим на качества, позицию и запросы тренера», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.