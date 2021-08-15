Генеральный директор «Сочи» прокомментировал возможную отмену лимита в РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Отмена лимита должна однозначно привести к тому, что игроки будут конкурировать. Свободный рынок в отношении конкуренции даст позитив. Сейчас российским игрокам завышают зарплаты. А если будет конкуренция, российские игроки будут стремиться к тому, чтобы быть лучше. Те легионеры, которые будут приезжать должны быть на уровне и с них должны брать пример российские игроки, позитивно сказываться на них. Реформы, которые сейчас продолжаются в нашем футболе обязательно дадут плоды. Если взять «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», там уже есть воспитанники, которые на данный момент показывают качественный футбол наравне с легионерами.



На сегодня развитие тренеров в России и подход к развитию молодёжных, юношеских и детских академий и турниров с точки зрения РФС идёт правильно. Там прописываются правила, понятно, что есть спорт высших достижений, но мы должны показывать себя и на международном уровне. Там целый комплекс, если идёт подпитка молодёжью и она выходит на уровень РПЛ — ни один клуб не откажется от такого. На сегодня уже есть примеры, где российские молодые футболисты показывают уровень и на них смотрят в Европе. Сейчас проводится большая работа, которая не сегодня, но скоро даст результат», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.