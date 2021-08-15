Малком: на Олимпиаде сказал Клаудиньо: «В «Зените» ты будешь счастлив»

Полузащитник «Зенита» Малком поделился мнением о новичке санкт-петербургского клуба Клаудиньо.



«Говорили о возможном переходе в Японии. Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в „Зените“ ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться — мы все будем тебе помогать!» И я очень рад за него, что теперь он с нами — знаю, что Клаудиньо принесёт много пользы. Он спрашивал как живётся в России, как я себя здесь чувствую, как команда, как футболисты и тренеры. И я сказал, что тут всё на высшем уровне, всё обалденно! Атмосфера у нас отличная, все приходят на помощь, если что-то требуется.



Клаудиньо — очень скромный и радушный парень. Прямо сейчас исполняется его мечта — играть в Европе. Каждый мальчишка в Бразилии спит и видит как уезжает играть в европейский клуб. Повторюсь, не сомневаюсь, что Клаудиньо станет частью истории «Зенита» и забьёт здесь множество мячей. Его игровые и личные качества не вызывают вопросов», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».