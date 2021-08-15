Скоулз объяснил, почему считает, что Погба продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о будущем хавбека команды Поля Погба. Накануне, 14 августа, француз в матче 1-го тура АПЛ с «Лидсом» (5:1) отдал четыре результативные передачи.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года. Агент игрока неоднократно говорил, что он хочет покинуть команду.

«Я думаю, что Погба останется. Когда он играл за команду несколько лет назад, она была в плохом состоянии, не функционировала так, как должна была. Но сейчас со всеми игроками группы атаки будет иначе, он может многое дать команде.

Думаю, он подпишет новый контракт. Если команда будет продолжать в том же духе, также прогрессировать, она сможет выиграть трофеи. А именно это и нужно Полю», — цитирует Скоулза пресс-служба АПЛ.