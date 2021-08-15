Оливье Жиру рассказал об адаптации в «Милане»

Новичок «Милана» Оливье Жиру поделился впечатлениями от первых матчей за итальянский клуб. Накануне, 14 августа, «Милан» обыграл «Панатинаикос» в товарищеском матче со счётом 2:1, а француз оформил дубль.

«Я очень рад. Сегодня была очень хорошая игра для меня, ведь я забил дважды. Я поблагодарил ребят за результативные передачи. Мы могли забить больше, в одном из эпизодов я попал в штангу. Мы становился лучше с каждым матчем, создаём множество моментов.

Жаль, что мы пропустили, но я полностью удовлетворён нашей игрой.

Мы хорошо понимаем друг друга с партнёрами. У меня отличные взаимоотношения со всеми ребятами. Мы должны помогать друг другу, чтобы добиваться успехов», — цитирует Жиру Football Italia.