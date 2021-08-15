Чемпион мира и Европы Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет

Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ, лучший бомбардир в истории Бундеслиги Герд Мюллер скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба «Баварии».
«Бавария» оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Ему было 75 лет», — говорится в сообщении пресс-службы мюнхенского клуба.
Мюллер начал профессиональную карьеру в клубе «ТСВ 1861» в 60-е годы прошлого века. С 1964 по 1979 год Мюллер выступал в составе «Баварии». Вместе с мюнхенским клубом форвард становился чемпионом ФРГ (1969, 1972, 1973, 1974) и обладателем Кубка европейских чемпионов (1974, 1975, 1976). В составе сборной ФРГ Мюллер — чемпион мира (1974) и чемпион Европы (1972). Герд Мюллер — лучший бомбардир в истории Бундеслиги (365).
Напомним, в 2015 году Герд Мюллер оказался в доме престарелых из-за диагностированной болезни Альцгеймера.
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