«Лион» сенсационно проиграл «Анже» в матче Лиги 1
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В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Лион». Встреча прошла на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 20-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Анже» Софьян Буфаль. На 53-й минуте защитник «Лиона» Марсело отправил мяч в собственные ворота и упрочил преимущество хозяев в счёте. На 65-й минуте нападающий гостей Максвелл Корне получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Через 12 минут хавбек «Анже» Аззедин Унаи довёл счёт до разгромного.
«Лион» в 38 матчах набрал 76 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. «Анже» набрал 44 очка и занял 13-е место. Чемпионом Франции стал «Лилль» (83).
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