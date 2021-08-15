Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» сенсационно проиграл «Анже» в матче Лиги 1

«Лион» сенсационно проиграл «Анже» в матче Лиги 1
Комментарии

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Лион». Встреча прошла на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 20-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Анже» Софьян Буфаль. На 53-й минуте защитник «Лиона» Марсело отправил мяч в собственные ворота и упрочил преимущество хозяев в счёте. На 65-й минуте нападающий гостей Максвелл Корне получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Через 12 минут хавбек «Анже» Аззедин Унаи довёл счёт до разгромного.

«Лион» в 38 матчах набрал 76 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. «Анже» набрал 44 очка и занял 13-е место. Чемпионом Франции стал «Лилль» (83).

Франция - Лига 1. 2-й тур
15 августа 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
3 : 0
Лион
Лион
1:0 Буфаль – 20'   2:0 Марсело – 53' (автогол)   3:0 Унаи – 77'
Удаления: нет / Корне – 65'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021