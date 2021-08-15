Капелло назвал фаворита сезона в Серии А
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от старта нового сезона в Серии А. Фаворитом сезона Капелло назвал «Ювентус».
«Этот сезон будет турниром тренеров. У нас сильный состав: Моуринью, Аллегри, Спаллетти и Сарри. Характер Моуринью подходит для такого клуба, как «Рома». Но там достаточно проблем.
«Ювентус» начнёт чемпионскую гонку с поул-позишен после трансферов «Интера». С Аллегри будут связаны большие ожидания. Но повторить прошлые успехи будет нелегко.
В то же время я не согласен, что «Интер» потерял чемпионский состав. Да, ушёл тренер, ушли несколько игроков, но шасси остались прежними, в команде есть качество. Джеко — отличная замена Лукаку», — цитирует Капелло Football Italia.
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