Капелло назвал фаворита сезона в Серии А

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от старта нового сезона в Серии А. Фаворитом сезона Капелло назвал «Ювентус».

«Этот сезон будет турниром тренеров. У нас сильный состав: Моуринью, Аллегри, Спаллетти и Сарри. Характер Моуринью подходит для такого клуба, как «Рома». Но там достаточно проблем.

«Ювентус» начнёт чемпионскую гонку с поул-позишен после трансферов «Интера». С Аллегри будут связаны большие ожидания. Но повторить прошлые успехи будет нелегко.

В то же время я не согласен, что «Интер» потерял чемпионский состав. Да, ушёл тренер, ушли несколько игроков, но шасси остались прежними, в команде есть качество. Джеко — отличная замена Лукаку», — цитирует Капелло Football Italia.