Куртуа — о «Реале»: провёл 100-й матч в Примере в футболке лучшего клуба мира

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от 100-го матча в чемпионате Испании. Напомним, встреча с «Алавесом» завершилась разгромной победой «Реала» со счётом 4:1.
«Первый матч и первая победа! Эта встреча была особенной для меня, я провёл 100-й матч в чемпионате Испании в футболке лучшего клуба мира», — написал Куртуа на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Куртуа защищает цвета «Реала» с 2018 года, куда перешёл из «Челси». Контрактное соглашение вратаря с мадридским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60,00 млн. Ранее Куртуа выступал за «Челси» и «Генк».
В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Леванте». Матч состоится 22 августа в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начало — в 23:00 мск.
- 15 августа 2021
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