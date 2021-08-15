Гарри Магуайр: Варан обеспечит «Манчестер Юнайтед» менталитет победителей

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал переход Рафаэля Варана в стан «красных дьяволов».

«Вы видели, что он выиграл за свою карьеру. Он играл в лучших командах мира — во французской сборной и «Реале» — и выиграл абсолютно всё. Я думаю, что он принесёт в клуб этот менталитет победителя. В то же время у него выдающиеся футбольные способности. Он однозначно укрепит нашу защиту. Привлечение игроков его калибра — это очень, очень здорово для нас», — приводит слова Магуайра The Guardian.

Контракт 28-летнего Варана с манкунианцами рассчитан до июня 2025 года.

В первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом обыграл на своём поле «Лидс» — 5:1.