«Локомотив» — «Зенит»: Кузяев получил вторую жёлтую карточку

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил вторую жёлтую карточку во втором тайме матча с «Локомотивом» и покинул поле.

Хавбек был наказан за то, что наступил на ногу игроку «Локомотива».

Отметим, что Кузяев мог быть удалён ещё в первом тайме. Уже имея жёлтую карточку, Далер сфолил на Дмитрие Живоглядове, однако арбитр Сергей Карасёв решил не удалять игрока «Зенита».

Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

«Зенит» в трёх турах набрал девять очков. Питерцы возглавляют турнирную таблицу в РПЛ. «Зенит» обыграл «Химки» (3:1), «Ростов» (4:2) и «Краснодар» (3:2). В свою очередь, «Локомотив» набрал в трёх матчах семь очков. Москвичи обыграли «Арсенал» (3:1), ЦСКА (2:1) и сыграли вничью с «Уфой» (1:1).