«Локомотив» — «Зенит»: футболисты уронили Карасёва на газон

Судья Сергей Карасёв упал на газон в матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук и хавбек «Зенита» Алексей Сутормин в борьбе за мяч задели арбитра, после чего Карасёв упал на поле.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).



«Зенит» в трёх турах набрал девять очков. Питерцы возглавляют турнирную таблицу в РПЛ. «Зенит» обыграл «Химки» (3:1), «Ростов» (4:2) и «Краснодар» (3:2). В свою очередь, «Локомотив» набрал в трёх матчах семь очков. Москвичи обыграли «Арсенал» (3:1), ЦСКА (2:1) и сыграли вничью с «Уфой» (1:1).