«Атлетико» обыграл на выезде «Сельту» в первом туре Примеры

В матче 1-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Сельту» со счётом 2:1.

На 23-й минуте Анхель Корреа получил передачу возле линии штрафной и нанёс сильный удар в правую девятку ворот, открыв таким образом счёт в матче.

На 59-й минуте Яго Аспас реализовал пенальти, однако Корреа практически сразу же нанёс ещё один точный удар по воротам Матиаса Дитуро и вновь вывел гостей вперёд. В компенсированное время возникла потасовка, в результате которой арбитр удалил по одному игроку из каждой команды.

Напомним, «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Сельта» в прошлом сезоне набрала 53 очка и финишировала восьмой. В тройку лидеров вошли «Реал» (84) и «Барселона» (79).