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«Атлетико» обыграл на выезде «Сельту» в первом туре Примеры

«Атлетико» обыграл на выезде «Сельту» в первом туре Примеры
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В матче 1-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Сельту» со счётом 2:1.

На 23-й минуте Анхель Корреа получил передачу возле линии штрафной и нанёс сильный удар в правую девятку ворот, открыв таким образом счёт в матче.

На 59-й минуте Яго Аспас реализовал пенальти, однако Корреа практически сразу же нанёс ещё один точный удар по воротам Матиаса Дитуро и вновь вывел гостей вперёд. В компенсированное время возникла потасовка, в результате которой арбитр удалил по одному игроку из каждой команды.

Напомним, «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Сельта» в прошлом сезоне набрала 53 очка и финишировала восьмой. В тройку лидеров вошли «Реал» (84) и «Барселона» (79).

Испания - Примера. 1-й тур
15 августа 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Корреа – 23'   1:1 Аспас – 59' (пен)   1:2 Корреа – 64'
Удаления: Мальо – 90+5' / Эрмосо – 90+5'
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