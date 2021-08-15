Гильерме прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота «Локомотива»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал момент с назначением пенальти в его ворота.

«Пенальти в наши ворота не было. Я касался игрока, но недостаточно для того, чтобы он упал. Я убрал руки.



Сегодня мы делали всё, что могли. Главное, что мы бежали и старались. Не хватило, скорее всего, агрессии в атаке», — передаёт слова голкипера «Локомотива» корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, в матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 85-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Сердара Азмуна. Сутормин с пенальти пробил точно в нижний угол. Гильерме угадал угол, но до мяча не дотянулся.