Гильерме прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота «Локомотива»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал момент с назначением пенальти в его ворота.
«Пенальти в наши ворота не было. Я касался игрока, но недостаточно для того, чтобы он упал. Я убрал руки.
Сегодня мы делали всё, что могли. Главное, что мы бежали и старались. Не хватило, скорее всего, агрессии в атаке», — передаёт слова голкипера «Локомотива» корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, в матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 85-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Сердара Азмуна. Сутормин с пенальти пробил точно в нижний угол. Гильерме угадал угол, но до мяча не дотянулся.
- 15 августа 2021
-
21:02
-
20:51
-
20:43
-
20:41
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:08
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:41
-
19:37
-
19:34
-
19:27
-
19:22
-
19:17
-
19:15
-
19:07
-
19:04
-
18:57
-
18:54
-
18:43
-
18:40
-
18:37
-
18:33
-
18:30
-
18:29